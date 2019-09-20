Месси запустил собственный бренд одежды
20 сентября, 2019, 19:11
Легендарный футболист "Барселоны" Лионель Месси представил миру собственную линию одежды
Об этом футболист сообщил в Instagram.
Легендарный футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси представил собственный бренд одежды, который будет изготавливаться совместно с всемирно производителем Tommy Hilfiger.
Сестра Месси Мария Соль стала бренд-менеджером проекта вместе с Джинни Хилфигер.
Fue un placer estar en el lanzamiento de mi marca de ropa . A partir de hoy está disponible la primera colección en @themessistore , en el enlace de mi bio. Un abrazo a todos. It was a pleasure to be at the launch of my clothing brand . The first @themessistore collection is available from today via the link in my bio . Hugs to you all.
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