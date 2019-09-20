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Espreso.tvСпортМесси запустил собственный бренд одежды

Месси запустил собственный бренд одежды


фото: REUTERS
Легендарный футболист "Барселоны" Лионель Месси представил миру собственную линию одежды

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Легендарный футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси представил собственный бренд одежды, который будет изготавливаться совместно с всемирно производителем Tommy Hilfiger.

Сестра Месси Мария Соль стала бренд-менеджером проекта вместе с Джинни Хилфигер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fue un placer estar en el lanzamiento de mi marca de ropa . A partir de hoy está disponible la primera colección en @themessistore , en el enlace de mi bio. Un abrazo a todos. It was a pleasure to be at the launch of my clothing brand . The first @themessistore collection is available from today via the link in my bio . Hugs to you all.

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

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