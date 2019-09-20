Месси запустил собственный бренд одежды

20 сентября, 2019, 19:11

Легендарный футболист "Барселоны" Лионель Месси представил миру собственную линию одежды

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Легендарный футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси представил собственный бренд одежды, который будет изготавливаться совместно с всемирно производителем Tommy Hilfiger.

Сестра Месси Мария Соль стала бренд-менеджером проекта вместе с Джинни Хилфигер.