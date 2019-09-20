Мелитопольская черешня и карпатский мед: Рада защитила географические названия товаров
Об этом передает Еспресо.TV
За это решение проголосовали 277 народных депутатов
Отмечается, что, заключив Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина взяла на себя определенные обязательства. Среди них и правовая охрана географических названий-брендов: шампанское, коньяк, фета, чешское пиво и тому подобное.
"Поэтому, согласно законопроекту, украинские производители больше не смогут производить "украинское шампанское", а перейдут на общемировую практику - называть свои вина "игристыми", что является цивилизованным подходом европейских стран", - говорится в пояснительной записке.
В то же время закон будет защищать и отечественного производителя: украинские географические названия-бренды также получат правовую охрану в странах Евросоюза: гуцульская овечья брынза, мелитопольская черешня, закарпатское вино, карпатский мед и тому подобное.
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