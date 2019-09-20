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Espreso.tvОбществоМарш за климат: активисты в Киеве требуют перейти на возобновляемые источники энергии и отказаться от газа и нефти

Марш за климат: активисты в Киеве требуют перейти на возобновляемые источники энергии и отказаться от газа и нефти


фото: hromadske
На Михайловской площади в Киеве активисты, звезды и политики собрались поддержать международный марш за климат в Украине

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

В центре Киева, на Михайловской площади, активисты собрались поддержать международный марш за климат в Украине. Основными требованиями перед нынешней властью является переход на 100-процентную чистую энергетику, на возобновляемые источники энергии: электростанции, ветряные станции и т. Они ставят дату для власти до 2050 года.

Следующим пунктом, который активисты выдвигают перед властью, является полный отказ от ископаемого топлива, от газа, нефти, которые вызывают выбросы и загрязняют атмосферу.

Активисты просят увеличить энергоэффективность во всех сферах, так как из-за избытка сжигания горючих веществ мы загрязняем атмосферу и озоновый слой.

Украинцы также протестуют против дотаций на животноводство, ведь отходы сельхозяйства имеют очень большое содержание метана. Из-за этого повышается средняя температура на планете в целом.

Они требуют от власти больше "зеленого" транспорта, обустройства велодорожек и тому подобное. Также протестуют против использования одноразового пластика - бутылок и пакетов, которые не перерабатываются.

Марш поддерживают Руслана, группа YUKO, Александр Положинский, Ульяна Супрун, Майкл Щур и другие.

 

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