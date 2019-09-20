Легче уж изобрести технологию телепортации, - Криклий о Hyperloop
20 сентября, 2019, 21:39
Министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от проекту Hyperloop, который был у его предшественника Владимира Омеляна
Об этом сообщает днепровское издание "Наш город" .
"Идея, мягко говоря, абсурдна. Если мы хотим о чем-то мечтать, то легче уж изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее, и проще. И новые дистанции так можно осваивать", - сказал Криклий.
По словам нынешнего министра, он уважает и не хочет обидеть Омеляна.
"В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет", - добавил он.
Hyperloop - проект вакуумного скорого поезда, предложенный в 2012-2013 годах Маском. Наиболее активно им занимаются компании Virgin Hyperloop One и Hyperloop Transport Technologies.
- Эксминистр Омелян во время своей каденции рассказывал о возможности появления в Украине вакуумного скоростного поезда Hyperloop в течение 5-10 лет.
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