Конституция позволяет, - Вакарчук о своем выступлении в Минске

20 сентября, 2019, 21:19

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью", - отметил лидер фракции "Голос"

По словам депутата, выступление было бесплатным.

"Я не получаю гонораров, и тех запрещенных законом выплат, которых не может иметь народный депутат", - пояснил Вакарчук.

Депутат добавил, что договоренность о концерте была достигнута до начала его политической деятельности и это одна из немногих подобных соглашений.

"Мы сделали и сделаем все, чтобы я минимально отлучался от работы и вы увидите это", - подчеркнул Вакарчук.