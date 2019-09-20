Конституция позволяет, - Вакарчук о своем выступлении в Минске
20 сентября, 2019, 21:19
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук не считает нарушением свое выступление с "Океаном Эльзы" на концерте в Минске 20 сентября
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью", - отметил лидер фракции "Голос"
По словам депутата, выступление было бесплатным.
"Я не получаю гонораров, и тех запрещенных законом выплат, которых не может иметь народный депутат", - пояснил Вакарчук.
Депутат добавил, что договоренность о концерте была достигнута до начала его политической деятельности и это одна из немногих подобных соглашений.
"Мы сделали и сделаем все, чтобы я минимально отлучался от работы и вы увидите это", - подчеркнул Вакарчук.
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