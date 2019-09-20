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Espreso.tvОбществоКонгресс США продлил срок военной помощи Украине

Конгресс США продлил срок военной помощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который обеспечивает выделение Украине $250 млн военной помощи

Об этом сообщает LB.ua .

Законопроект перенес конечный срок действия помощи еще на год - это предоставляет больше возможностей для использования средств, срок предоставления которых иначе заканчивался бы 30 сентября этого года.

Ожидается, что Сенат США одобрит соответствующее решение на следующей неделе.

 

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