Конгресс США продлил срок военной помощи Украине
20 сентября, 2019, 22:31
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который обеспечивает выделение Украине $250 млн военной помощи
Об этом сообщает LB.ua .
Законопроект перенес конечный срок действия помощи еще на год - это предоставляет больше возможностей для использования средств, срок предоставления которых иначе заканчивался бы 30 сентября этого года.
Ожидается, что Сенат США одобрит соответствующее решение на следующей неделе.
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