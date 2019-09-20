Колонну российских танков увидели в 30 км от границы с Украиной

20 сентября, 2019, 21:55

В сети появились видео, снятые автомобилистами на видеорегистратор в поселке Родионовка, Ростовской области

Об этом сообщает InformNapalm.

В кадр попала большая колонна танков и бронетранспортеров российской армии, которая двигалась вдоль трассы в 30 км от государственной границы с Украиной.

Видео нечеткое, но волонтерам сообщества InformNapalm удалось распознать некоторые модификации военной техники: танки Т-72Б3 и Т-72Б3М, боевые машины БМП-3, 152-мм самоходные гаубицы 2С3 "Акация" и машины управления огнем артиллерии.