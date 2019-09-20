Колонну российских танков увидели в 30 км от границы с Украиной
20 сентября, 2019, 21:55
В сети появились видео, снятые автомобилистами на видеорегистратор в поселке Родионовка, Ростовской области
Об этом сообщает InformNapalm.
В кадр попала большая колонна танков и бронетранспортеров российской армии, которая двигалась вдоль трассы в 30 км от государственной границы с Украиной.
Видео нечеткое, но волонтерам сообщества InformNapalm удалось распознать некоторые модификации военной техники: танки Т-72Б3 и Т-72Б3М, боевые машины БМП-3, 152-мм самоходные гаубицы 2С3 "Акация" и машины управления огнем артиллерии.
Еще одно видео, то с 1 произошло. Сегодня. # Ростов pic.twitter.com/W5tSr728Z1- 25ЕС_EU_UA_NATO_USA (@ herooftheday10) September 19, 2019
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