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Espreso.tvОбществоКолонну российских танков увидели в 30 км от границы с Украиной

Колонну российских танков увидели в 30 км от границы с Украиной

В сети появились видео, снятые автомобилистами на видеорегистратор в поселке Родионовка, Ростовской области

Об этом сообщает InformNapalm.

В кадр попала большая колонна танков и бронетранспортеров российской армии, которая двигалась вдоль трассы в 30 км от государственной границы с Украиной.

Видео нечеткое, но волонтерам сообщества InformNapalm удалось распознать некоторые модификации военной техники: танки Т-72Б3 и Т-72Б3М, боевые машины БМП-3, 152-мм самоходные гаубицы 2С3 "Акация" и машины управления огнем артиллерии.

 

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