Европарламент обеспокоен попытками России "отбелить" преступления СССР

20 сентября, 2019, 10:36

Европарламент почтил память жертв сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов, приняв соответствующую резолюцию

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Документ в четверг, 19 сентября поддержали 535 евродепутатов, 66 выступили против, 52 воздержались.

В 80-ю годовщину начала Второй мировой войны Европарламент настаивает, что нужно помнить о трагическом прошлом Европы, чтобы защитить ее будущее.

Отдельно члены Европарламента выразили обеспокоенность усилиями нынешнего российского руководства по отбеливанию преступлений, совершенных советским тоталитарным режимом, и рассматривают их как "опасный компонент информационной войны против демократической Европы".