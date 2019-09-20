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Espreso.tvОбществоЕвропарламент обеспокоен попытками России "отбелить" преступления СССР

Европарламент обеспокоен попытками России "отбелить" преступления СССР


фото: reuters
Европарламент почтил память жертв сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов, приняв соответствующую резолюцию

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Документ в четверг, 19 сентября поддержали 535 евродепутатов, 66 выступили против, 52 воздержались.

В 80-ю годовщину начала Второй мировой войны Европарламент настаивает, что нужно помнить о трагическом прошлом Европы, чтобы защитить ее будущее.

Отдельно члены Европарламента выразили обеспокоенность усилиями нынешнего российского руководства по отбеливанию преступлений, совершенных советским тоталитарным режимом, и рассматривают их как "опасный компонент информационной войны против демократической Европы".

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