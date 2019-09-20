Европарламент обеспокоен попытками России "отбелить" преступления СССР
20 сентября, 2019, 10:36
Европарламент почтил память жертв сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов, приняв соответствующую резолюцию
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Документ в четверг, 19 сентября поддержали 535 евродепутатов, 66 выступили против, 52 воздержались.
В 80-ю годовщину начала Второй мировой войны Европарламент настаивает, что нужно помнить о трагическом прошлом Европы, чтобы защитить ее будущее.
Отдельно члены Европарламента выразили обеспокоенность усилиями нынешнего российского руководства по отбеливанию преступлений, совершенных советским тоталитарным режимом, и рассматривают их как "опасный компонент информационной войны против демократической Европы".
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