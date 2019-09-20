Дуда и Трамп подпишут декларацию об увеличении американских войск в Польше

"Документ будет подписан во время встречи лидеров Польши и США к собранию Генеральной ассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

"Заседание будет полноценным, то есть состоятся переговоры с глазу на глаз, но потом состоятся пленарные переговоры делегаций. В них также примут участие министр иностранных дел и министр обороны. Мы также предполагаем подписание военной декларации о месте расположения и разъяснения присутствия в Польше увеличенного контингента американских войск, которая должна быть подписана в Варшаве во время отложенного визита президента США в Польшу", - заявил Щерский.

Президенты должны были утвердить декларацию во время планируемого визита Дональда Трампа в Варшаву в годовщину начала Второй мировой войны. Однако американский президент отменил свой приезд в Польшу из-за урагана "Дориан", который приближался к побережью США.

По словам Щерского, переговоры в Нью-Йорке состоятся по инициативе президента США.