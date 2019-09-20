 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирДуда и Трамп подпишут декларацию об увеличении американских войск в Польше

Дуда и Трамп подпишут декларацию об увеличении американских войск в Польше


фото: reuters
Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп должны подписать военную декларацию о размещении в Польше увеличенного контингента американских войск в понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке
Об этом глава Канцелярии президента Кшиштоф Щерский сообщил в эфире Польского радио.

"Документ будет подписан во время встречи лидеров Польши и США к собранию Генеральной ассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

"Заседание будет полноценным, то есть состоятся переговоры с глазу на глаз, но потом состоятся пленарные переговоры делегаций. В них также примут участие министр иностранных дел и министр обороны. Мы также предполагаем подписание военной декларации о месте расположения и разъяснения присутствия в Польше увеличенного контингента американских войск, которая должна быть подписана в Варшаве во время отложенного визита президента США в Польшу", - заявил Щерский.

Президенты должны были утвердить декларацию во время планируемого визита Дональда Трампа в Варшаву в годовщину начала Второй мировой войны. Однако американский президент отменил свой приезд в Польшу из-за урагана "Дориан", который приближался к побережью США.

По словам Щерского, переговоры в Нью-Йорке состоятся по инициативе президента США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

20 сентября, 2019 пятница

19 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать