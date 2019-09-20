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Espreso.tvОбществоДоллар и евро продолжают падать в цене

Доллар и евро продолжают падать в цене

В пятницу, 20 сентября, валюта держит свою тенденцию последних дней и продолжает дешеветь

Об этом говорится на сайте НБУ.

Доллар подешевел на 5 копеек. Поэтому 20 сентября $ 1 стоит 24,62 грн.

Евро сбросило в цене 3 копейки и стоит 27,24 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $ 1 покупают по 24,55 грн, продают - 24,62 грн.

Евро на черном рынке скупают за 27,05 грн, продают - 27,20 грн.

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