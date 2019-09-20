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Espreso.tvОбществоДело "минера" моста Метро в Киеве: следователь будет настаивать на аресте без залога

Дело "минера" моста Метро в Киеве: следователь будет настаивать на аресте без залога


фото: hromadske
Следствие будет просить у суда меру пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей сроком на 2 месяца безальтернативно

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в Facebook.

Днепровский районный суд Киева рассматривает дело Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро.

"Стрельба подозреваемого А. Белько, который три года, с 2014 по 2017-й, прослужил в АТО снайпером в 8 полку специального назначения ССО, по двум полицейским наблюдательным дронам из турецкого гладкоствольного ружья Hatsan Escort. Один из беспилотников (стоимость несколько десятков тысяч гривен ) падает в Днепр сразу после выстрела - это зафиксировала стационарная камера наблюдения на выезде с моста на левом берегу", - напомнил Шевченко.

Он добавил, что следствие Полиции Киева просить у суда меру пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей сроком на 2 месяца безальтернативно.

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