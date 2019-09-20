Дело "минера" моста Метро в Киеве: следователь будет настаивать на аресте без залога
Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в Facebook.
Днепровский районный суд Киева рассматривает дело Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро.
"Стрельба подозреваемого А. Белько, который три года, с 2014 по 2017-й, прослужил в АТО снайпером в 8 полку специального назначения ССО, по двум полицейским наблюдательным дронам из турецкого гладкоствольного ружья Hatsan Escort. Один из беспилотников (стоимость несколько десятков тысяч гривен ) падает в Днепр сразу после выстрела - это зафиксировала стационарная камера наблюдения на выезде с моста на левом берегу", - напомнил Шевченко.
Он добавил, что следствие Полиции Киева просить у суда меру пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей сроком на 2 месяца безальтернативно.
- 20 сентября сообщалось, что для "минера" Алексея Белько требуют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей
- Напомним, 18 сентября в Киеве ветеран АТО выехал на мост Метро и угрожал его взорвать.
- Мост перекрыли, ограничив движение по красной ветке метро.
- Через некоторое время "минера" задержали спецназовцы, движение по мосту было восстановлено.
- "Минеру" моста Метро в Киеве сообщили о подозрении в хулиганстве
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019