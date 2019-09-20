Бюджет 2020: расходы на СНБО хотят увеличить в 158 раз до 28 млрд, на образование и детей-сирот - уменьшить
20 сентября, 2019, 13:16
Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение расходов на НОТУ, СНБО, ГБР, НАБУ т.д.
Об этом говорится в презентационных материалах, розданных народным депутатам, передает Цензор.Нет
Расходы могут увеличить на следующее:
- на обслуживание деятельности президента расходы увеличат на 3,8% до 983, 3 млрд грн
- на НОТУ до 2,01 млрд грн (+ 100%)
- на ГБР до 1,9 млрд грн (+ 71,2%)
- на МВД до 83,8 млрд грн (+ 0,8%)
- на СБУ до 9,45 млрд грн + 0,5%)
- на СНБО до 28,16 млрд грн (+15 749,1%)
- на ГПУ в 7,6 млрд грн (+ 5,5%)
- на НАБУ до 1,03 млрд грн (+ 19,7%)
- на НАПК до 812 млн грн (+ 7,1%)
- на АРМА до 278 млн грн, (+ 16,2%)
- на Государственную судебную администрацию до 14,6 млрд грн (+ 3,6%)
Однако, планируют сократить расходы на следующее:
- на подготовку кадров высшими учебными заведениями - 27,6 млрд грн (-12%)
- на Малую академию наук, внешкольное образование до 175,2 млрд грн (-13%)
- на субвенцию на жилье для детей-сирот в 431,3 млрд грн (- 40%).
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