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Espreso.tvОбществоБюджет 2020: расходы на СНБО хотят увеличить в 158 раз до 28 млрд, на образование и детей-сирот - уменьшить

Бюджет 2020: расходы на СНБО хотят увеличить в 158 раз до 28 млрд, на образование и детей-сирот - уменьшить


фото: rada.gov.ua
Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение расходов на НОТУ, СНБО, ГБР, НАБУ т.д.

Об этом говорится в презентационных материалах, розданных народным депутатам, передает Цензор.Нет

Расходы могут увеличить на следующее:

  • на обслуживание деятельности президента расходы увеличат на 3,8% до 983, 3 млрд грн
  • на НОТУ до 2,01 млрд грн (+ 100%)
  • на ГБР до 1,9 млрд грн (+ 71,2%)
  • на МВД до 83,8 млрд грн (+ 0,8%)
  • на СБУ до 9,45 млрд грн + 0,5%)
  • на СНБО до 28,16 млрд  грн (+15 749,1%)
  • на ГПУ в 7,6 млрд грн (+ 5,5%)
  • на НАБУ до 1,03 млрд грн (+ 19,7%)
  • на НАПК до 812 млн грн (+ 7,1%)
  • на АРМА до 278 млн грн, (+ 16,2%)
  • на Государственную судебную администрацию до 14,6 млрд грн (+ 3,6%)

Однако, планируют сократить расходы на следующее:

  • на подготовку кадров высшими учебными заведениями - 27,6 млрд грн (-12%)
  • на Малую академию наук, внешкольное образование до 175,2 млрд грн (-13%)
  • на субвенцию на жилье для детей-сирот в 431,3 млрд грн (- 40%).

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