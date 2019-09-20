Бюджет 2020: Княжицкий просит Зеленского вернуть расходы на Институт книги, МАН и детское образование

20 сентября, 2019, 12:23

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий обратился с трибуны Верховной Рады к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть расходы на Институт книги и Малую академию наук

Об этом передает Еспресо.TV

"Когда я открываю бюджет и вижу, что уменьшено финансирование на МАН на 27 млн грн, я не понимаю, почему. Малые академии наук есть по всей Украине и финансируются местными бюджетами, но из центрального бюджета дети могут ездить на специальные конференции и обучение за границу. Все это уменьшено и вычеркнуто из бюджета ", - отметил Княжицкий.

По словам нардепа, финансирование уменьшили и Украинскому институту книги.

"На 30 млн грн уменьшили финансирование Украинского института книги. Институт покупает книги для библиотек, проводит программу "Украинская книга", которая должна поддерживать украинских талантливых авторов, способствует переводу украинских авторов за рубежом".

Поэтому Княжицкий обратился к президенту Зеленскому с просьбой вернуть эти расходы.

"Но я вижу, что 26 млрд выделяется на СНБО и понимаю, что главой СНБО является президент Украины. То есть, это средства, которые поступают в его персональное и личное распоряжение. Единственное, что мне остается - обратиться к президенту с просьбой вернуть расходы на институт книги, МАН и детское образование ", - заявил он.