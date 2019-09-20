Боевики 13 раз били по силам ООС, в частности из запрещенных минометов
Об этом сообщает пресс служба штаба в Facebook.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
- неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия;
- вблизи Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем;
- трижды неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Новотроицкого - из стрелкового оружия;
- вблизи Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
- вблизи Золотого - из стрелкового оружия;
- неподалеку Орехового - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Майского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
- вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил обстрел позиций ООС неподалеку Новолуганского из ручного противотанкового гранатомета.
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