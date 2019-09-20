Боевики 13 раз били по силам ООС, в частности из запрещенных минометов

20 сентября, 2019, 08:17

19 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс служба штаба в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия;

вблизи Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем;

трижды неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого - из стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Золотого - из стрелкового оружия;

неподалеку Орехового - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Майского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил обстрел позиций ООС неподалеку Новолуганского из ручного противотанкового гранатомета.