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Espreso.tvОбществоБоевики 13 раз били по силам ООС, в частности из запрещенных минометов

Боевики 13 раз били по силам ООС, в частности из запрещенных минометов

19 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс служба штаба в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия;
  • вблизи Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем;
  • трижды неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новотроицкого - из стрелкового оружия;
  • вблизи Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи Золотого - из стрелкового оружия;
  • неподалеку Орехового - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Майского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
  • вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил обстрел позиций ООС неподалеку Новолуганского из ручного противотанкового гранатомета.

 

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