Blizzard пожертвовали $57 тыс. на борьбу с самоубийствами среди представителей ЛГБТ
20 сентября, 2019, 20:24
Известный разработчик видеоигр Blizzard Entertainment передал средства организации The Trevor Project, которая занимается противодействием самоубийствам среди молодых представителей ЛГБТ
Об этом сообщает в Twitter концепт-художник Blizzard Entertainment Anh Dang.
Blizzard Entertainment пожертвовала почти $57тыс. организации The Trevor Project, которая занимается предотвращением самоубийств среди молодых лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров. Вручение чека состоялось в рамках мероприятия, которое проходило в главном офисе компании.
Blizzard собрала деньги с помощью продажи специальных значков за $15, изготовленные из металлического сплава с твердой эмалью.
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