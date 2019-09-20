Blizzard пожертвовали $57 тыс. на борьбу с самоубийствами среди представителей ЛГБТ

20 сентября, 2019, 20:24

Известный разработчик видеоигр Blizzard Entertainment передал средства организации The Trevor Project, которая занимается противодействием самоубийствам среди молодых представителей ЛГБТ

Об этом сообщает в Twitter концепт-художник Blizzard Entertainment Anh Dang.

Blizzard Entertainment пожертвовала почти $57тыс. организации The Trevor Project, которая занимается предотвращением самоубийств среди молодых лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров. Вручение чека состоялось в рамках мероприятия, которое проходило в главном офисе компании.

Blizzard собрала деньги с помощью продажи специальных значков за $15, изготовленные из металлического сплава с твердой эмалью.