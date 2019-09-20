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Espreso.tvМирАтака на НПЗ: Саудовская Аравия и союзники начали военную операцию в Йемене

Атака на НПЗ: Саудовская Аравия и союзники начали военную операцию в Йемене


фото: reuters
Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, начала военную операцию в Йемене
В результате были уничтожены четыре объекта к северу от йеменского портового города Ходейда, передает DW.

Как уточняют государственные саудовские СМИ, эти объекты использовались повстанцами для составления дистанционно управляемых лодок и морских мин и несли угрозу безопасности судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе и южной части Красного моря.

  • Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
  • После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
  • Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются в нефти и газе из Ближнего Востока.
  • Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками, и находятся "в боевой готовности".
  • По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
  • США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
  • Несколько позже Саудовская Аравия показала обломки беспилотников и ракет.
  • Госсекретарь США Майк Помпео назвал нападение на саудовские нефтяные объекты "актом войны".
  • По сообщению телеканала CBS, который ссылается на источник из числа американских официальных лиц, разрешение на атаку дал верховный руководитель страны аятоллы Хаменеи.
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