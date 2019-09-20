Ан-178 заинтересовал покупателей из более 10 стран мира, - Кривонос

20 сентября, 2019, 20:51

Украинский ближнемагистральный транспортный самолет с турбореактивным двигателем Ан-178 представили на выставке Teknofest 2019 в Анкаре

Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос, передает "Укринформ".

"Как спецназовец скажу, что это (самолет АН-178, - ред.) - моя надежда и надежда ВСУ. И это будущее для развития ГП "Антонов", потому что в этом самолете уже заинтересованы более 10 стран. Спасибо ГП "Антонов", что выставили свой самолет - это живая реклама, лучше никто не придумает", - поделился своими впечатлениями от выставки генерал Кривонос.

Он очень положительно оценил турецкий опыт проведения подобных выставок, в том числе в вопросе привлечения молодежи к развитию технической сферы в стране.

"Об опыте, который имеет турецкая сторона в вопросе привлечения молодежи к техническому прогрессу своей страны: они показывают, рассказывают, интересуют и получают соответствующий результат. Дети, которые учатся, вырастают - работают на их промышленность, не выезжая за границу", - отметил заместитель секретаря СНБО.

По его словам, участие в подобных Teknofest 2019 выставках позволяет специалистам из Украины общаться и сравнивать свои достижения с достижениями других участников.

Он отметил высокий уровень развития турецко-украинского сотрудничества и заинтересованность в нем как Киева, так и Анкары.

Выставка Teknofest 2019 продлится до 22 сентября. Ожидается, что в этом году ее посетит 1 млн гостей. ГП "Антонов" представляет на выставке семейство региональных реактивных самолетов Ан-1х8, в частности средний транспортный самолет Ан-178.

Фото: Укринформ