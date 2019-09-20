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Espreso.tvОбществоАбромавичюс предлагает продать ракетный крейсер "Украина"

Абромавичюс предлагает продать ракетный крейсер "Украина"

Укроборонпром считает нецелесообразной достройку ракетного крейсера "Украина", который содержится на Николаевском судостроительном заводе, поэтому рассмотрит возможность продажи этого корабля

Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"Украина не нуждается в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера. Мы будем строить новые корабли: меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей наших Вооруженных сил", - цитирует Абромавичюса пресс-служба.

Этот ракетный крейсер создавался для уничтожения авианосцев в океанах, поэтому не отвечает потребностям ВМФ Украины.

В июле министр обороны Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризовать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164 (бывший крейсер "Украина"), чтобы в дальнейшем использовать его оборудование для модернизации других кораблей ВМС.

  • Ракетные крейсеры проекта 1164 - серия советских ракетных крейсеров. В 1970-1980-х годах на Николаевском судостроительном заводе имени 61-го коммунара было построено четыре корабля этого проекта.
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