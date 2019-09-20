Абромавичюс предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
20 сентября, 2019, 20:11
Укроборонпром считает нецелесообразной достройку ракетного крейсера "Украина", который содержится на Николаевском судостроительном заводе, поэтому рассмотрит возможность продажи этого корабля
Об этом сообщила пресс-служба концерна.
"Украина не нуждается в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера. Мы будем строить новые корабли: меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей наших Вооруженных сил", - цитирует Абромавичюса пресс-служба.
Этот ракетный крейсер создавался для уничтожения авианосцев в океанах, поэтому не отвечает потребностям ВМФ Украины.
В июле министр обороны Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризовать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164 (бывший крейсер "Украина"), чтобы в дальнейшем использовать его оборудование для модернизации других кораблей ВМС.
- Ракетные крейсеры проекта 1164 - серия советских ракетных крейсеров. В 1970-1980-х годах на Николаевском судостроительном заводе имени 61-го коммунара было построено четыре корабля этого проекта.
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