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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил 6 глав РГА на Ривненщине

Зеленский уволил 6 глав РГА на Ривненщине

Президент Владимир Зеленский уволил шесть председателей районных государственных администраций в Ривненской области

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский уволил глав Березнивской, Дубенской, Корецкой, Млыновской, Острожской и Радивиловской районных госадмистраций Ривненской области.

Чиновники уволены из-за истечения срока полномочий предыдущего президента.

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