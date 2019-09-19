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Espreso.tvОбществоЗадержанного в РФ шамана Габышева, который шел выгонять Путина, повезут в Якутск

Задержанного в РФ шамана Габышева, который шел выгонять Путина, повезут в Якутск


фото: rfe
Задержанного якутского шамана Александра Габышева, который "шел выгонять" президента России Владимира Путина, отправят обратно в Якутск
Об этом сообщил управления МВД России в Республике Бурятия.

"19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53" Байкал "сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находится в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия). Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного с Улан уде в Якутск для проведения следственных действий ", - говорится в сообщении.

О каком правонарушении идет речь, МВД РФ не сообщает.

Ранее сообщалось, что в Бурятии 19 сентября похитили якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву выгонять Путина из Кремля.

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