Wizz Air открыла продажу билетов на свои летние рейсы из Украины в 2020 году

19 сентября, 2019, 10:32

Билеты доступны на сайтиWizz Air или через мобильное приложение WIZZ

Об этом сообщает пресс служба аэропорта "Киев" в Facebook.

Стоимость билетов начинается от 279 ₴. Купить билеты по акционной цене можно из Одессы, Харькова и Львова.

Также венгерская компания увеличит количество рейсов из украинских городов. По сравнению с прошлым летом будет дополнительно назначено 650 рейсов.

Летом 2020 Wizz Air откроет рейсы в Будапешт из Львова и Харькова и сделает этот город еще ближе для Украинский, выполняя перелеты в венгерской столице из четырех украинских аэропортов.

В течение летнего сезона в 2020 авиакомпания будет предлагать на 118 000 больше посадочных мест, чем в 2019 г.