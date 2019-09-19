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Espreso.tvОбществоWizz Air открыла продажу билетов на свои летние рейсы из Украины в 2020 году

Wizz Air открыла продажу билетов на свои летние рейсы из Украины в 2020 году

Билеты доступны на сайтиWizz Air или через мобильное приложение WIZZ

Об этом сообщает пресс служба аэропорта "Киев" в Facebook.

Стоимость билетов начинается от 279 ₴. Купить билеты по акционной цене можно из Одессы, Харькова и Львова.

Также венгерская компания увеличит количество рейсов из украинских городов. По сравнению с прошлым летом будет дополнительно назначено 650 рейсов.

Летом 2020 Wizz Air откроет рейсы в Будапешт из Львова и Харькова и сделает этот город еще ближе для Украинский, выполняя перелеты в венгерской столице из четырех украинских аэропортов.

В течение летнего сезона в 2020 авиакомпания будет предлагать на 118 000 больше посадочных мест, чем в 2019 г.

 

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