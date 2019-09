ВМС США подтвердили подлинность роликов, на которых зафиксированы НЛО

19 сентября, 2019, 14:51

18 сентября представители Военно-морских сил США заявили, что три опубликованных ролика с НЛО на самом деле настоящие

Об этом сообщает Bird in Flight.

В ВМС США не смогли определить природу этих объектов и считают их "неопознанными летающими аномалиями" (unidentified aerial phenomena). Ролики впервые обнаружил и опубликовал бывший вокалист панк-группы Blink-182 Том Делонг, который в последние годы занимается поиском инопланетной жизни.

Делонг основал организацию "Звездная академия искусств и науки" (To the Stars Academy of Arts & Science), цель которой - выявление внеземного разума и исследования "секретов космоса".

Музыкант оставил Blink-182 в 2005 году, затем вернулся в 2009-м и снова пошел в 2015 году ради изучения угроз инопланетного вторжения. Том Делонг уверен, что из-за бюрократии и правительственные ограничения человечество не может заниматься подобными исследованиями и обнаружить жизнь за пределами Земли.

Делонг вместе со "Звездной академией искусств и науки" опубликовал ролик, где якобы изображены НЛО, в 2017 году. Как заявили в организации, инопланетные корабли были сняты военными пилотами, которые проводили обучение на истребителях Super Hornet. Это происходило у восточного побережья США в январе 2015 года.

Еще два ролика - это находка издание The New York Times. Они также сняты пилотами военных истребителей во время учений: первое видео было сделано в 2014 году, второе - в 2015-м. В разговоре с журналистами летчики рассказали, что неоднократно сталкивались с неопознанными объектами, которые двигались неестественно и так, как не может двигаться ни один из изобретенных человеком самолетов. По словам астрофизика, который высказался в статье, эти объекты на видео могли быть атмосферным явлением или результатом ошибки оборудования при визуализации самолетов.

Представитель ВМС США подтвердил, что в опубликованных роликах самом деле изображены "неопознанные летающие аномалии". Таким определением государственные ведомства называют объекты, которые движутся не как реальные самолеты, а как диски или таинственные сферы.

"По соображениям безопасности и охраны ВМС США очень серьезно относятся к этим сообщениям и расследуют каждый инцидент отдельно", - заявил представитель военных.

В сообщении ВМС указано, что пока идет расследование, они не намерены публиковать детали об объектах в этих роликах. Несмотря на небольшое количество подробностей, Том Делонг назвал подтверждение от ВМС большим шагом вперед и победой для своего проекта.

"Это признание со стороны Военно-морских сил - беспрецедентно для нас. Факты приходят на смену необоснованным утверждением, а туман, который скрывал существование НЛО, рассеивается. Мы осуществляем прорыв - я очень взволнован", - отметил Делонг.