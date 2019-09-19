Вместо задержанного шамана Габышева выгонять Путина из Кремля пойдет "Дед Мороз"

19 сентября, 2019, 14:21

После задержания в Бурятии шамана Александра Габышева, который вместе с соратниками полгода шел в Москву, чтобы "выгнать Путина из Кремля", движение возглавит "Дед Мороз"

Об этом рассказал Дмитрий Крюков - один из сподвижников шамана, который присутствовал при задержании, передает УНИАН .

"Нет (не закончим поход, - Ред.). Продолжим без шамана. Думаю, движение возглавит Дед Мороз. Он - правая рука шамана. Ему 79 лет. Видели, наверное, на наших снимках человека с бородой? О нем речь", - рассказал Крюков.

Ранее сообщалось, что в Бурятии 19 сентября похитили якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву выгонять Путина из Кремля.

Позже появилась информация, что задержанного в РФ шамана Габышева полиция повезет в Якутск.