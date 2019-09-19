Вместо задержанного шамана Габышева выгонять Путина из Кремля пойдет "Дед Мороз"
19 сентября, 2019, 14:21
После задержания в Бурятии шамана Александра Габышева, который вместе с соратниками полгода шел в Москву, чтобы "выгнать Путина из Кремля", движение возглавит "Дед Мороз"
Об этом рассказал Дмитрий Крюков - один из сподвижников шамана, который присутствовал при задержании, передает УНИАН .
"Нет (не закончим поход, - Ред.). Продолжим без шамана. Думаю, движение возглавит Дед Мороз. Он - правая рука шамана. Ему 79 лет. Видели, наверное, на наших снимках человека с бородой? О нем речь", - рассказал Крюков.
Ранее сообщалось, что в Бурятии 19 сентября похитили якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву выгонять Путина из Кремля.
Позже появилась информация, что задержанного в РФ шамана Габышева полиция повезет в Якутск.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019