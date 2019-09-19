В Украине впервые пройдет Европейский форум по круговой экономике

19 сентября, 2019, 14:29

4 октября в Киеве, при поддержке ведущего Экобанка Украины - Укргазбанка, впервые бизнес, инноваторы, государственный и негосударственный сектор объединятся ради внедрения в Украине принципов кругового дизайна, экологичности и ответственного управления ресурсами

European Circular Economy Forum партнерами которого также выступают UDP Renewables и Посольство Нидерландов в Украине состоится в большом зале инновационного парка Unit.City. Начало в 09:00. Организаторы - общественная организация ReThink.

В мероприятии примут участие представители ЕС, Делфтского Технологического университета, Университета Вагенинген, Амстердамского Института Передовых Городских Решений, соучредители и управленцы инновационных компаний и стартапов с западной Европы и Украины.

Основу Форума составят 4 панельные дискуссии:

- Circular Cities - экологические здания и дизайн, устойчивое управление ресурсами и мобильностью в городах, гармоничное развитие районов и агломераций;

- Circular Fashion - экологизация сферы моды, тотальный консьюмеризм vs. минимализм;

- Circularity in Agri & Food - работа с продовольственными отходами, возможности для переработки органических отходов и пожнивных остатков;

- Advanced Waste Management Technologies & Logistics - современные системы переработки и логистики отходов.

Билеты для студентов, аспирантов, ученых, общественных деятелей и госслужащих являются льготными (от 150 грн)

Другие детали и участие по ссылке

www.ecef.in.ua

Аккредитация журналистов - rethinkua@gmail.com