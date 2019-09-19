В ПриватБанке объяснили, почему банк "лег" в пятницу 13 сентября

19 сентября, 2019, 14:09

Руководитель департамента электронной коммерции ПриватБанка Кристина Кармазина рассказала, почему на прошлой неделе в банке произошел сбой

Об этом она сообщила на странице в Facebook .

"Пятница - это пиковый день для транзакционного нагрузки. Идут зачисления на карту, много расходов в пос-терминалах на земле и в интернете ", - пояснила она.

"Представьте, что процессинг - это труба, по которой проходят транзакции по картам Банка и с торговых точек по чужим картам, это многосторонний поток. В пиковые моменты любое "преткновения" или минимальная "пробка" приводит к реверсу (возвратов транзакций) в системе ", - пишет Кармазина.

"И это похоже на снежный ком. Представьте: идет многосторонний поток, образовалось небольшое накопление транзакций, ушло возвращения потоков, реверси проходят, но не проходят новые транзакции в потоке и становятся в очередь на реверс ", - говорится в пояснении.

По ее словам, для процессинга 30 тыс. транзакций в минуту - это норма. Но если в минуту поток увеличивается до 40 000 транзакций - начинаются реверси.

"И вот в пятницу 13-го зашли целевые пополнения 2 млн транзакций, пенсия и выплаты, очень много зашло в самый час пик. И количество транзакций превысило норму в пиковую нагрузку.

В 17:32 начался "пробка", в 19:23 работало с переменным успехом ", - пишет она.

Поэтому в 19:23 в банке приняли решение выключить все. А уже в 23:11 - восстановили полную работоспособность всех комплексов ПриватБанка.