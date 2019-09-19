В ПриватБанке объяснили, почему банк "лег" в пятницу 13 сентября
Об этом она сообщила на странице в Facebook .
"Пятница - это пиковый день для транзакционного нагрузки. Идут зачисления на карту, много расходов в пос-терминалах на земле и в интернете ", - пояснила она.
"Представьте, что процессинг - это труба, по которой проходят транзакции по картам Банка и с торговых точек по чужим картам, это многосторонний поток. В пиковые моменты любое "преткновения" или минимальная "пробка" приводит к реверсу (возвратов транзакций) в системе ", - пишет Кармазина.
"И это похоже на снежный ком. Представьте: идет многосторонний поток, образовалось небольшое накопление транзакций, ушло возвращения потоков, реверси проходят, но не проходят новые транзакции в потоке и становятся в очередь на реверс ", - говорится в пояснении.
По ее словам, для процессинга 30 тыс. транзакций в минуту - это норма. Но если в минуту поток увеличивается до 40 000 транзакций - начинаются реверси.
"И вот в пятницу 13-го зашли целевые пополнения 2 млн транзакций, пенсия и выплаты, очень много зашло в самый час пик. И количество транзакций превысило норму в пиковую нагрузку.
В 17:32 начался "пробка", в 19:23 работало с переменным успехом ", - пишет она.
Поэтому в 19:23 в банке приняли решение выключить все. А уже в 23:11 - восстановили полную работоспособность всех комплексов ПриватБанка.
- Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, в работе терминалов ПриватБанка и приложения "Приват24" произошел сбой .
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