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Espreso.tvМирВ Польше двое суток спасают людей, которые застряли в самой большой пещере страны

В Польше двое суток спасают людей, которые застряли в самой большой пещере страны

В польских Татрах двое суток продолжается драматическая операция по спасению двух спелеологов, которые оказались в ловушке Великой Снежной пещеры

Об этом сообщает BBC .

Вода залила очень узкую и тесную пещеру в субботу, заблокировав обратный путь. Спасатели, которые используют пиротехнические заряды, пытаются добраться до людей с другой стороны.

26 спасателей работали всю ночь, но пока безуспешно. Они пытались расширить узкую щель, которая, по их мнению, должна была привести к людям, но это не сработало.

До сих пор ни одного контакта с застрявшими в пещере не было. Последний раз их коллеги разговаривали с ними больше чем два дня назад.

Пещера очень влажная, а температура внутри - всего четыре градуса тепла.

Большая Снежная - самая большая и самая длинная пещера в Польше. Она имеет почти 24 километра длины и более 800 метров глубины и есть на самом деле системой из пяти пещер.

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