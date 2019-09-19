В Польше двое суток спасают людей, которые застряли в самой большой пещере страны
Об этом сообщает BBC .
Вода залила очень узкую и тесную пещеру в субботу, заблокировав обратный путь. Спасатели, которые используют пиротехнические заряды, пытаются добраться до людей с другой стороны.
26 спасателей работали всю ночь, но пока безуспешно. Они пытались расширить узкую щель, которая, по их мнению, должна была привести к людям, но это не сработало.
До сих пор ни одного контакта с застрявшими в пещере не было. Последний раз их коллеги разговаривали с ними больше чем два дня назад.
Пещера очень влажная, а температура внутри - всего четыре градуса тепла.
Большая Снежная - самая большая и самая длинная пещера в Польше. Она имеет почти 24 километра длины и более 800 метров глубины и есть на самом деле системой из пяти пещер.
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