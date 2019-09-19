В оккупированном Луганске ночью взорвали мост
19 сентября, 2019, 15:57
Взрыв прозвучал 19 сентября примерно в 00:15 в районе лесоторгового состава
Об этом заявил "министр внутренних дел" при террористической группировке "ЛНР" Игорь Корнет, сообщают сепаратистские издание.
Отмечается, что в результате взрыва повреждены опоры моста и сам мост. Перекрыт проезд в районе происшествия на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная в Луганске.
Сейчас весь транспорт ищет объездные пути из-за запрета на движение по поврежденному участку.
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