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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Луганске ночью взорвали мост

В оккупированном Луганске ночью взорвали мост

Взрыв прозвучал 19 сентября примерно в 00:15 в районе лесоторгового состава

Об этом заявил "министр внутренних дел" при террористической группировке "ЛНР" Игорь Корнет, сообщают сепаратистские издание.

Отмечается, что в результате взрыва повреждены опоры моста и сам мост. Перекрыт проезд в районе происшествия на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная в Луганске.

Сейчас весь транспорт ищет объездные пути из-за запрета на движение по поврежденному участку.

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