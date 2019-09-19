В оккупированном Луганске ночью взорвали мост

19 сентября, 2019, 15:57

Взрыв прозвучал 19 сентября примерно в 00:15 в районе лесоторгового состава

Об этом заявил "министр внутренних дел" при террористической группировке "ЛНР" Игорь Корнет, сообщают сепаратистские издание.

Отмечается, что в результате взрыва повреждены опоры моста и сам мост. Перекрыт проезд в районе происшествия на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная в Луганске.

Сейчас весь транспорт ищет объездные пути из-за запрета на движение по поврежденному участку.