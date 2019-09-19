В Национальном институте рака проведут внеплановый аудит

19 сентября, 2019, 13:10

Министерша здравоохранения Зоряна Скалецкая подписала приказ о проведении внепланового аудита в Национальном институте рака

Об этом она сообщила в Facebook.

"В минувшую субботу было зустриз с журналисткой Яниной Соколовой, которая одной из первых сообщила о конфликте в институте. Спасибо за откровенность и много дополнительной информации, понадобится при аудите. Далее я получила сообщение от СБУ и докладную от МВД. И, как большинство украинцев , увидела "кино". Команда министерства безотлагательно начинает аудит института рака ", - отметила Скалецкая.

Ранее журналистка Янина Соколова писала в Facebook о директоре Института рака Елене Колесник, которая получает зарплату в пределах 12-14 тысяч, но ее дочь учится во Франции, а сама Колесник ездит на "хорошей" машине.

"Елена не делает операций, а потому ее источник прибыли - это схемы с врачами-сообщниками-коррупционерами и махинации с закупят лекарства. Елена - умная. Она научилась обходить систему прозрачно", - написала Соколова.