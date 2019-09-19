 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Национальном институте рака проведут внеплановый аудит

В Национальном институте рака проведут внеплановый аудит

Министерша здравоохранения Зоряна Скалецкая подписала приказ о проведении внепланового аудита в Национальном институте рака

Об этом она сообщила в Facebook.

"В минувшую субботу было зустриз с журналисткой Яниной Соколовой, которая одной из первых сообщила о конфликте в институте. Спасибо за откровенность и много дополнительной информации, понадобится при аудите. Далее я получила сообщение от СБУ и докладную от МВД. И, как большинство украинцев , увидела "кино". Команда министерства безотлагательно начинает аудит института рака ", - отметила Скалецкая.

Ранее журналистка Янина Соколова писала в Facebook о директоре Института рака Елене Колесник, которая получает зарплату в пределах 12-14 тысяч, но ее дочь учится во Франции, а сама Колесник ездит на "хорошей" машине.

"Елена не делает операций, а потому ее источник прибыли - это схемы с врачами-сообщниками-коррупционерами и махинации с закупят лекарства. Елена - умная. Она научилась обходить систему прозрачно", - написала Соколова.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 сентября, 2019 четверг

больше новостей

19 сентября, 2019 четверг

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать