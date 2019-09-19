В Киеве "заминировали" здание ГПУ, ГБР, Офис президента и Кабмин
19 сентября, 2019, 18:59
Аноним сообщил Нацполиции о заминировании зданий Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований, Офиса президента Украины и Кабинета министров Украины
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Народный депутат Андрей Левус также сообщил, что улица Банковая также "заминирована".
"За полчаса до начала акции "Нормандский сговор - государственная измена!" Ничего подтягиваемся туда", - написал он.
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