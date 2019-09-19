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Espreso.tvОбществоВ Киеве мужчина умер под колесами легковушки, которая выезжала со двора

В Киеве мужчина умер под колесами легковушки, которая выезжала со двора

В Днепровском районе Киева во дворе между многоэтажками человек умер под колесами легковушки

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Автомобиль Форд, выезжая задним ходом со двора, наехал на пожилого мужчину. От полученных повреждений пенсионер умер. На месте работают следователи, которые и будут выяснять обстоятельства трагедии.

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