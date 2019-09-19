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Espreso.tvОбществоВ центре Киева пьяный водитель спровоцировал ДТП

В центре Киева пьяный водитель спровоцировал ДТП

В ночь на 19 сентября в Печерском районе Киева произошло ДТП по вине водителя легковушки ЗАЗ-1103 "Славута"

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .

Авария произошла на бульваре Леси Украинки в полосе движения в направлении центра. Водитель Славуты не справился с управлением и наехал на декоративный забор, сломав забор. После этого водитель попытался скрыться.

Легковушка Opel, которая ехала сразу за "Славута", не успела вовремя отреагировать и наехала на части забора, которые улетели на дорогу, из-за чего машина получила повреждения.

Водителя-беглеца остановила полиция за 150 метров от места ДТП. Виновник аварии оказался пьяным - Драгер показал 1,68 промилле - в 8 раз выше нормы (0,2 промилле).

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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