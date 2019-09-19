В Брюсселе начинаются трехсторонние газовые переговоры Еврокомиссия-Украина-РФ
Об этом сообщает представительство Евросоюза в Украине.
На переговорах председательствует вице-президент Еврокомиссии по Энергетического союза Марош Шевчович, делегацию Украины возглавляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, делегацией РФ - министр энергетики Александр Новак.
Шевчович ранее сказал следующее: "Я убежден, что прогресс направит четкий позитивный сигнал рынку и потребителям накануне зимнего сезона".
Переговоры сосредоточены вокруг таких сфер: каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.
Украинская сторона предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.
Встреча начинается в 14:30. После нее, в 17:00, состоится подход Шевчовича к прессе.
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