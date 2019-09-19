В Брюсселе начинаются трехсторонние газовые переговоры Еврокомиссия-Украина-РФ

19 сентября, 2019, 11:01

19 сентября в Брюсселе проходит третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года

Об этом сообщает представительство Евросоюза в Украине.

На переговорах председательствует вице-президент Еврокомиссии по Энергетического союза Марош Шевчович, делегацию Украины возглавляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, делегацией РФ - министр энергетики Александр Новак.

Председатели правления НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" также присутствовали на встрече.

Шевчович ранее сказал следующее: "Я убежден, что прогресс направит четкий позитивный сигнал рынку и потребителям накануне зимнего сезона".

Переговоры сосредоточены вокруг таких сфер: каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Украинская сторона предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Встреча начинается в 14:30. После нее, в 17:00, состоится подход Шевчовича к прессе.