В Афганистане у госпиталя взорвали грузовик: более 20 погибших, около 100 раненых

"По меньшей мере 15 человек погибли после того, как грузовик, оснащается взрывчаткой, была подорвана боевиками-талибами у одного из госпиталей города Калат на юге Афганистана", - говорится в сообщении.

Местная же власть заявила менее 20 погибших и около 100 раненых в результате этого теракта.

Талибы, почти ежедневно совершали нападения после провала мирных переговоров с Соединенными Штатами в начале этого месяца, заявили, что их целью было здание правительственного разведывательного управления в Калате.

Вместе с тем, высокопоставленный чиновник министерства обороны в Кабуле сказал, что целью боевиков была учебная база директората национальной безопасности, однако машина со взрывчаткой была припаркована неподалеку от ворот больницы.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН во вторник продлил мандат миссии в Афганистане.

Накануне, в результате взрыва во время избирательного митинга президента Афганистана Ашраф Гани в провинции Парван погибли 24 человека.