 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Афганистане у госпиталя взорвали грузовик: более 20 погибших, около 100 раненых

В Афганистане у госпиталя взорвали грузовик: более 20 погибших, около 100 раненых

В результате взрыва, устроенного талибами возле больницы на юге Афганистана, погибли не менее 15 человек
Об этом сообщает BBC .

"По меньшей мере 15 человек погибли после того, как грузовик, оснащается взрывчаткой, была подорвана боевиками-талибами у одного из госпиталей города Калат на юге Афганистана", - говорится в сообщении.

Местная же власть заявила менее 20 погибших и около 100 раненых в результате этого теракта.

Талибы, почти ежедневно совершали нападения после провала мирных переговоров с Соединенными Штатами в начале этого месяца, заявили, что их целью было здание правительственного разведывательного управления в Калате.

Вместе с тем, высокопоставленный чиновник министерства обороны в Кабуле сказал, что целью боевиков была учебная база директората национальной безопасности, однако машина со взрывчаткой была припаркована неподалеку от ворот больницы.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН во вторник продлил мандат миссии в Афганистане.

Накануне, в результате взрыва во время избирательного митинга президента Афганистана Ашраф Гани в провинции Парван погибли 24 человека.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 сентября, 2019 четверг

больше новостей

19 сентября, 2019 четверг

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать