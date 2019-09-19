Украинские полярники в Антарктике нашли новорожденное тюленятко и предлагают вместе придумать имя

19 сентября, 2019, 13:50

Украинские полярники нашли возле станции "Академик Вернадский" первое рожденное в этом году тюленятко вида Уэдделл

Об этом сообщает министерство образования в Facebook.

Отмечается, что вероятно она (а это самка) родилась не более недели назад. Ее длина 141 см, вес - примерно 25 кг.

"В будущем этот малыш может вырасти до 2,9 метра в длину и набрать вес до 450 килограммов", - говорится в сообщении.

Также Национальный антарктический научный центр предлагает в комментариях придумать интересное имя для тюленятка.