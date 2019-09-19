Украинская дебютантка сенсационно завоевала серебро ЧМ по борьбе
19 сентября, 2019, 17:21
Украинка Ирина Коляденко получила серебряную награду в категории до 65 кг на своем дебютном чемпионате мира по борьбе в Казахстане
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Нур-Султане в финальной схватке Ирина Коляденко уступила россиянке Инне Стражуковой - 0:13.
По меньшей мере серебряную награду украинка себе гарантировала в полуфинале, благодаря сенсационной победе над лидером мирового рейтинга - Форрест Молинари из США - 6: 5.
21-летняя Коляденко впервые выступала на взрослом чемпионате мира. Ранее она становилась бронзовой медалисткой мирового первенства среди молодежи и юниоров.
- Напомним, 18 сентября украинский борец Алина Бережная стала серебряным призером чемпионата мира по борьбе в Казахстане.
- 16 сентября Беленюк победил в финале чемпионата мира по греко-римской борьбе венгра Виктора Льоринца.
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