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Espreso.tvСпортУкраинская дебютантка сенсационно завоевала серебро ЧМ по борьбе

Украинская дебютантка сенсационно завоевала серебро ЧМ по борьбе


фото: xsport.ua
Украинка Ирина Коляденко получила серебряную награду в категории до 65 кг на своем дебютном чемпионате мира по борьбе в Казахстане

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Нур-Султане в финальной схватке Ирина Коляденко уступила россиянке Инне Стражуковой - 0:13.

По меньшей мере серебряную награду украинка себе гарантировала в полуфинале, благодаря сенсационной победе над лидером мирового рейтинга - Форрест Молинари из США - 6: 5.

21-летняя Коляденко впервые выступала на взрослом чемпионате мира. Ранее она становилась бронзовой медалисткой мирового первенства среди молодежи и юниоров.

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