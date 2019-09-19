Украина планирует закупить у Франции катера для пограничников

19 сентября, 2019, 21:51

Министерство внутренних дел ведет переговоры с Францией о закупке патрульных катеров для пограничников

Об этом сообщает пресс служба МВД.

МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы. Одним из наиболее приемлемых для сотрудничества является предложение французской компании ОСЕА. Основное требование - локализация строительства и привлечение украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров.

По данным министерства, в рамках украинско-французского проекта французская сторона уже поставила четыре единицы вертолетов Н225 (один - для Нацгвардии Украины, три - для ГСЧС). К концу 2019 г. украинская сторона планирует получить еще две единицы Н125.