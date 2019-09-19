Украина может отдавать в концессию станции переливания крови, - Радуцкий

19 сентября, 2019, 22:51

Председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что государство может отдавать в концессию иностранным инвесторам областные станции переливания крови

Об этом он заявил на научно-практической конференции, сообщает Укринформ.

"Концессия - это то, что позволит решить проблемы с заготовкой крови и вообще со станциями переливания крови в Украине и впустит инвесторов в Украине. Сегодня Украина готова отдавать в концессию станции переливания крови, чтобы зашел инвестор и взял их в управление", - сказал Радуцкий .

Он добавил, что в некоторых регионах уже есть современные станции переливания крови.

"Мы хотим, чтобы все регионы имели такие современные станции", - подытожил глава комитета.