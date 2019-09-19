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Espreso.tvОбществоТранспортно-десантный корабль США снова зашел в Одесский порт. Фото

Транспортно-десантный корабль США снова зашел в Одесский порт. Фото


фото: Думская
Американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma сегодня утром вошел в Одесский морской торговый порт

Об этом сообщает " Думская".

В 8:30 корабль появился на горизонте. Его сопровождал катер Морской охраны Госпогранслужбы. В 10:30 Yuma пришвартовалась у причала 1-К.

Надо сказать, что, войдя в Черное море, американский корабль первым делом направился в Поти, однако, как сообщает ряд СМИ, грузинские власти по непонятной пока причине не позволила ему войти в территориальные воды. Транспортник ждал разрешения 10:00, а затем развернулся и пошел в Одессу.

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Это уже второй визит нового десантного катамарана в наш порт. Первый состоялся 29 июня этого года, накануне международных учений Сибриз-2019. Тогда Yuma доставила в Одессу снаряжения, оборудования и военную технику для учений. Цель сегодняшнего визита пока неизвестна.

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USNS Yuma - восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров. Четыре дизельные двигатели суммарной мощностью 86 000 лошадиных сил приводят в движение водометные движители, разгоняют корабль до 43 узлов (80 км / ч). Полное водоизмещение 2400 тонн.

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Может взять на борт более 300 морских пехотинцев и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.

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Катамаран выглядит очень необычно для нашего глаза. Он сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не красится

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