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Espreso.tvМирТрамп заявил о неприступности стены с Мексикой: на ней можно жарить яичницу

Трамп заявил о неприступности стены с Мексикой: на ней можно жарить яичницу


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп проинспектировал строительство стены на границе с Мексикой

По словам Трампа, материал, из которого возводится стена, очень хорошо поглощает и аккумулирует тепло, что не позволит нелегалам подняться на нее.

"Вы можете поджарить яичницу на этой стене", - цитирует Трампа The Hill.

Президент добавил, что профессиональные альпинисты специально попытались перелезть через стену, однако они потерпели фиаско.

Во время инспекции Трамп оставил на стене свой автограф.

Во время выборов в 2016 году Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой, против чего выступают демократы. Дебаты об источниках финансирования стены привели к прекращению работы правительства США на срок 35 дней.

Трамп добился выделения $6 млрд на строительство путем объявления режима чрезвычайного положения.

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