Трамп заявил о неприступности стены с Мексикой: на ней можно жарить яичницу

19 сентября, 2019, 17:46

Президент США Дональд Трамп проинспектировал строительство стены на границе с Мексикой

По словам Трампа, материал, из которого возводится стена, очень хорошо поглощает и аккумулирует тепло, что не позволит нелегалам подняться на нее.

"Вы можете поджарить яичницу на этой стене", - цитирует Трампа The Hill.

Президент добавил, что профессиональные альпинисты специально попытались перелезть через стену, однако они потерпели фиаско.

Во время инспекции Трамп оставил на стене свой автограф.

GREAT progress on the Border Wall! pic.twitter.com/TvOYxgsBSv - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 сентября 2019 г.

Во время выборов в 2016 году Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой, против чего выступают демократы. Дебаты об источниках финансирования стены привели к прекращению работы правительства США на срок 35 дней.

Трамп добился выделения $6 млрд на строительство путем объявления режима чрезвычайного положения.