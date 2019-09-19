Технология закарпатского изобретателя производить бумагу с опавшего листья прошла испытания
Об этом Фречка сообщил в Facebook.
"Спешу Вам сообщить, что технология изготовления бумаги из опавших листьев RE-leaf успешно прошла испытания на специализированном оборудовании по изготовлению бумаги и сейчас гордо и уверенно могу сказать:« Да, она работает в масштабных условиях ... »", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вместе со специалистами в области целлюлозно-бумажной промышленности было проведено завершающие этапы пилотного тестирования технологии RE-leaf, которые подтвердили эффективность использования листьев как заменителя древесины.
"Мы сделали бумагу на специализированном оборудовании, которое показало, что бумага действительно качественный", - рассказал изобретатель.
Однако, по его словам, есть еще над чем работать.
Ранее в интервью Фречка рассказывал, что производство такой бумаги имеет абсолютно безопасную для экологии технологию:
"При изготовлении бумаги из листьев сырья нужно больше, чем из дерева, но тонна опавших листьев в среднем сохранит от вырубки 10 деревьев. В обычной бумаге используются синтетические наполнители, которые придают ему прочности. В бумаге из листьев - обычный крахмал и каолин", - пояснил он.
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