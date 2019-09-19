 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС прошли без потерь, оккупанты бьют из гранатометов и стрелкового оружия

Сутки в зоне ООС прошли без потерь, оккупанты бьют из гранатометов и стрелкового оружия

В среду, 18 сентября, российские террористы на Донбассе 5 раз обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Потерь со стороны Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

С начала суток 19 сентября по состоянию на 7:00 захватчики нарушили режим прекращения огня 2 раза.

Новость дополняется.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 сентября, 2019 четверг

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

19 сентября, 2019 четверг

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать