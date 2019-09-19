Сутки в зоне ООС прошли без потерь, оккупанты бьют из гранатометов и стрелкового оружия
19 сентября, 2019, 07:33
В среду, 18 сентября, российские террористы на Донбассе 5 раз обстреляли украинские позиции
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