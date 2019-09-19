Суд обязал вернуть украинское гражданство епископу УПЦ (МП) Гедеону, который поддерживал "русский мир"

19 сентября, 2019, 15:20

Окружной административный суд Киева обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство епископу УПЦ МП Гедеону (Юрию Харону)

Об этом говорится в постановлении суда, передает theБабель.

"Признать противоправным и отменить решение ГТСУ об отмене решения о приобретении гражданства Украины по территориальному происхождению Хароном Юрием Самуиловичем", - говорится в решении суда.

Также суд обязал возместить Харону расходы на судебный сбор.

Напомним, в феврале 2019 году в Борисполе задержали священника УПЦ (МП) Юрия Харона, который является антиукраинским пропагандистом и адептом "русского мира".

Позже стало известно, что викарий УПЦ (МП), настоятель Десятинного храма в Киеве епископ Гедеон (Юрий Харон) вылетел в США.

Харона лишили гражданства Украины из-за паспорта РФ и запретили въезд в Украину.

СБУ установила , что епископ обладает паспортами трех стран: РФ, Украина и США.