Суд обязал вернуть украинское гражданство епископу УПЦ (МП) Гедеону, который поддерживал "русский мир"
Об этом говорится в постановлении суда, передает theБабель.
"Признать противоправным и отменить решение ГТСУ об отмене решения о приобретении гражданства Украины по территориальному происхождению Хароном Юрием Самуиловичем", - говорится в решении суда.
Также суд обязал возместить Харону расходы на судебный сбор.
Напомним, в феврале 2019 году в Борисполе задержали священника УПЦ (МП) Юрия Харона, который является антиукраинским пропагандистом и адептом "русского мира".
Позже стало известно, что викарий УПЦ (МП), настоятель Десятинного храма в Киеве епископ Гедеон (Юрий Харон) вылетел в США.
Харона лишили гражданства Украины из-за паспорта РФ и запретили въезд в Украину.
СБУ установила , что епископ обладает паспортами трех стран: РФ, Украина и США.
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