СБУ задержала информаторшу террористов "ЛНР"
Об этом сообщает пресс служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что женщина была завербована боевиками в конце прошлого года во время посещения временно оккупированных территорий по личным делам. С тех пор она поддерживала контакты с представителем фейковой контрразведки так называемого "МГБ" ЛНР ".
"Следователи СБУ задокументировали, что информаторша собирала и с помощью средств электронной связи сообщала террористам сведения о подразделениях Вооруженных Сил Украины, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил, их численность, личный состав, вооружение, дислокации, организацию охраны. Для конспирации женщина "искренне" помогала военным по бытовым вопросам, предлагая, в частности, домашние продукты", - сообщили в СБУ.
Собранные информаторшей данные использовались российскими наемниками для планирования военных действий против ВСУ и совершения диверсионных актов на подконтрольной украинскому власти территории Луганщины.
Сотрудники СБУ задержали сообщницу террористов в непосредственной близости от районов ведения боевых действий на территории Луганщины при попытке передачи информации незаконным вооруженным формированиям, контролируемым Российской Федерацией.
Сейчас следователи Управления СБУ в Харьковской области сообщили задержанной гражданке о подозрении в содействии деятельности террористической организации, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него судом меры пресечения.
Контрразведчики Службы также установили личность представителя так называемого "МГБ ЛНР", который завербовал луганчанку. Его участие в деятельности террористической организации документируется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.
Операция по разоблачению и задержанию злоумышленницы происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
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