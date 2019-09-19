Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА
19 сентября, 2019, 12:35
Сборная Украины по футболу осталась на 25-й позиции в мировом рейтинге национальных команд
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
В обнародованной 19 сентября новой классификации сборных, Украина, как и месяц назад, идет 25-й. Из соперников нашей команды по отборочному турниру Евро-20202 выше находится Португалия, которая занимает 5-ю позицию. Сербия - 35-, Люксембург - 93-й, а Литва - 131-я.
Возглавляет рейтинг ФИФА Бельгия, на второе место вышла Франция, на третье опустилась Бразилия, четвертая - Англия.
- Напомним, 7 сентября в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины победила в Вильнюсе команду Литвы со счетом 3: 0.
- 10 сентября в Днепре в товарищеской встрече Украина сыграла вничью со сборной Нигерии .
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