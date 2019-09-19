Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА

19 сентября, 2019, 12:35

Сборная Украины по футболу осталась на 25-й позиции в мировом рейтинге национальных команд

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

В обнародованной 19 сентября новой классификации сборных, Украина, как и месяц назад, идет 25-й. Из соперников нашей команды по отборочному турниру Евро-20202 выше находится Португалия, которая занимает 5-ю позицию. Сербия - 35-, Люксембург - 93-й, а Литва - 131-я.

Возглавляет рейтинг ФИФА Бельгия, на второе место вышла Франция, на третье опустилась Бразилия, четвертая - Англия.