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Espreso.tvСпортСборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА

Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА


фото: ffu.ua
Сборная Украины по футболу осталась на 25-й позиции в мировом рейтинге национальных команд

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

В обнародованной 19 сентября новой классификации сборных, Украина, как и месяц назад, идет 25-й. Из соперников нашей команды по отборочному турниру Евро-20202 выше находится Португалия, которая занимает 5-ю позицию. Сербия - 35-, Люксембург - 93-й, а Литва - 131-я.

Возглавляет рейтинг ФИФА Бельгия, на второе место вышла Франция, на третье опустилась Бразилия, четвертая - Англия.

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