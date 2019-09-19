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Espreso.tvСпортСборная Украины разгромно проиграла полякам на ЧЕ по волейболу

Сборная Украины разгромно проиграла полякам на ЧЕ по волейболу


фото: cev.eu
Мужская сборная Украины по волейболу в пятом туре группового раунда финальной части чемпионата Европы разгромно уступила соперникам из Польши

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Национальная сборная Украины по волейболу провела очередной матч на чемпионате мира по волейболу в Нидерландах. Поединок против сборной Польши оказался для наших соотечественников неудачным, Украина проиграла со счетом - 3: 0 (25:17, 25:16, 25:15).

Украинцы выступают на Евро-2019 в группе D. В рамках группового раунда команда переиграла соперников из Эстонии (3: 0), Черногории (1: 3) и Чехии (1: 3), однако проиграла Нидерландам (1: 3). Успешные результаты позволили сборной выйти в плей-офф раунда турнира с 3-й ступени.

 

 

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