Саудовская Аравия втрое дешевле продала здание консульства, где убили журналиста Хашогги
Об этом сообщает AlJazeera из ссылок на турецкий телеканал Habeturk TV.
Здание, расположенное в деловом квартале Левент, было продано более месяца назад неразглашенными покупателю трети ее стоимости.
"Новое помещение для консульства уже было приобретено в районе Сариер, где также размещается консульство США", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 59-летний обозреватель издания The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для брака с гражданкой Турции.
Через 2 недели после исчезновения журналиста под давлением мирового сообщества Саудовская Аравия признала, что Хашогги убили в консульстве.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019