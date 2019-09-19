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Espreso.tvОбществоСаудовская Аравия втрое дешевле продала здание консульства, где убили журналиста Хашогги

Саудовская Аравия втрое дешевле продала здание консульства, где убили журналиста Хашогги


фото: AP
Саудовская Аравия продала здание, в котором была размещена дипломатическая миссия в Стамбуле, где в 2018 году был убит саудовский журналист Джамал Хашогги

Об этом сообщает AlJazeera из ссылок на турецкий телеканал Habeturk TV.

Здание, расположенное в деловом квартале Левент, было продано более месяца назад неразглашенными покупателю трети ее стоимости.

"Новое помещение для консульства уже было приобретено в районе Сариер, где также размещается консульство США", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 59-летний обозреватель издания The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для брака с гражданкой Турции.

Через 2 недели после исчезновения журналиста под давлением мирового сообщества Саудовская Аравия признала, что Хашогги убили в консульстве.

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