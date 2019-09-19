Рекорд за гранью возможностей: чемпион мира поднял штангу, втрое тяжелее него
Об этом сообщает Международная тяжелоатлетическая федерация в twitter.
Ом Юн Чхоль завоевал золотую награду чемпионата мира по тяжелой атлетике в Паттайе (Таиланд) в весовой категории до 55 кг, установив два мировых рекорда: в толчке - 166 кг (в три раза больше его собственного веса) и в сумме - 294 кг. Предыдущий рекорд составлял 162 кг (рывок) и 293 кг (сумма).
Серебряным призером стал Игорь Сон из Казахстана - 266 кг (120 + 146). Бронза досталась Мансуру Абдулрахиму Аль Салиму из Саудовской Аравии - 265 кг (118 + 147).
Ом Юн Чхоль является олимпийским чемпионом 2012 года, серебряным призером Игр-2016. Победа в Паттайе принесла ему пятый титул чемпиона мира.
TRIPLE bodyweight and World Record! Om Yun Chol (55kg DPRK) Clean and Jerks 166kg on his way to become 2019 world champion. pic.twitter.com/Nk6t4zr7av- IWF (@iwfnet) September 18, 2019
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019