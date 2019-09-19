Рада избрала главу Фонда госимущества
19 сентября, 2019, 17:02
Верховная Рада назначила Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества Украины. Решение поддержали 238 народных депутатов
Об этом сообщается на сайте парламента.
Перед утверждением Сенниченко выступил перед народными депутатами и отметил, что на данной должности планирует обеспечить эффективное управление государственным имуществом и обеспечить приватизацию определенных для этого объектов.
В 2016-2018 годах Сенниченко был директором по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпочте", где совершал корпоратизации и реформу государственного предприятия. В частности, Укрпочта во время его пребывания в должности первой среди госпредприятий ввела процедуру передачи в аренду недвижимого имущества через Prozorro.sale.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019