Рада продлила период для финансовой реструктуризации
"За" проголосовали 300 народных избранников.
Законопроект №1070 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации " вносит изменения, призванные сделать возможным совместное проведение процедуры финреструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами, но имеют различные (несовместимых) кредиторов. Проект продолжает возможность применения механизма финансовой реструктуризации на последующие годы.
"Учитывая высокую долю неработающих кредитов в кредитном портфеле банковской системы Украины (по состоянию на 01.07.2019 достигла уровня 50,8% от общего объема кредитов (один из самых высоких показателей в мире), а также высокий объем портфеля неработающих кредитов (около 414,9 млрд грн) в банках государственного сектора (составляют 71,4% всех неработающих кредитов банковской системы Украины, более 90% неработающих кредитов банков государственного сектора приходится на корпоративный сегмент) существует необходимость совершенствования норм закона "О финансовой реструктуризации "с целью расширения практики его применения", - говорится в пояснительной записке
- Напомним, летом 2016 Совет проголосовал за законопроект №3555 "О финансовой реструктуризации" , который предусматривает полную реструктуризацию задолженности при обоюдном согласии сторон, а также исключает принудительное привлечение должников к процессу реструктуризации. Принятие этого закона было необходимо для выполнения Украиной своих обязательств перед МВФ.
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