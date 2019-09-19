Рада поддержала в целом законопроект Зеленского о реформировании ГПУ

19 сентября, 2019, 12:23

Парламентарии приняли во втором чтении законопроект №1032 Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Законопроект поддержали 259 народных депутатов. Ко второму чтению в него поступило 197 поправок.

Законопроектом предусматривается вместо действующей структуры органов прокуратуры построить - после проведения аттестации прокуроров - новую структуру в виде Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур. При этом генпрокурору предполагается предоставить право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.

Также законопроект предусматривает ликвидацию военных прокуратур, однако глава ГПУ получает право в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

В документе прописано уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 до 10 000 человек и преобразования Национальной академии прокуратуры Украины на Тренинговый центр прокуроров Украины.

Отныне председатель ГПУ получает право утверждать стратегию развития прокуратуры; систему оценки качества работы прокуроров; порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров; порядок рассмотрения обращений по ненадлежащего исполнения прокурором, который занимает административную должность, должностных обязанностей, установленных для соответствующей административной должности.

Также предполагается повысить базовый должностной оклад прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Установление ограничения в размере 25% для максимального размера премии прокурора по результатам календарного года, начисляемой исключительно в соответствии с оценкой работы прокурора.

К 1 сентября 2021 года прекращаются полномочия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, и устанавливается, что генеральный прокурор утверждает порядок проведения отбора кадровыми комиссиями на занятие вакантной должности прокурора; определяет порядок замещения временно вакантных должностей прокуроров в органе прокуратуры; назначает лиц на административные должности в Офисе и на должность руководителя областной прокуратуры (с одобрения Комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры) определяет порядок рассмотрения дисциплинарных жалоб кадровыми комиссиями о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства; определяет порядок принятия решения кадровыми комиссиями по результатам дисциплинарного производства и при наличии оснований, предусмотренных законом "О прокуратуре", о наложении на прокурора дисциплинарного взыскания или решение о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора.

Прокуроры, которые на день вступления в силу закона занимают должности прокуроров в Генеральной прокуратуре Украины, региональных прокуратурах, местных прокуратурах, военных прокуратурах, могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генпрокурора, областных прокуратурах, окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения ими аттестации, которая проводится в порядке, предусмотренном "Заключительным и переходным положениям" данного закона.

При этом аттестация не распространяется на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Аттестация прокуроров включает следующие этапы:

сдачи экзамена в форме анонимного письменного тестирования с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора;

проведение собеседования с целью оценки соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добродетели. Для определения уровня владения практическими знаниями и навыками прокуроры выполняют письменное практическое задание.

В случае неуспешного прохождения аттестации прокурор освобождается от должности.

При этом лица, не занимали должность прокурора на момент вступления в силу закона, имеют право, при условии наличия высшего юридического образования и стажа работы в области права, принять участие в открытом конкурсе на вакантные должности прокурора в Офисе генерального прокурора, областных прокуратурах, окружных прокуратурах , которые появились после освобождения прокуроров по собственному желанию, неуспешного прохождения прокурорами аттестации или по другим основаниям.